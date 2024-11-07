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Pamukova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Pamukova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik-Adapazarı yönünde ilçe girişinde E.Ç idaresindeki 34 FZM 77 plakalı hafif ticari araç, M.A.E. yönetimindeki 54 AGD 661 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile F.Ç, B.A.E. ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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