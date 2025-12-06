Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Pamukova- İznik kara yolunda meydana geldi. S.A. idaresindeki 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G. yönetimindeki 16 KMC 84 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Z.Y.'nin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Z.Y.'nin cansız bedeni, morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.