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Sakarya'da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yerini kundaklayan 3 kişi, emniyetin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden birinin İstanbul'da da araç kundaklama olayına karıştığı belirlendi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması olayına karışan 3 kişi tutuklandı.

Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 17 Haziran saat 03.50 sıralarında Pamukova'da bir iş yerinin kundaklanmasına ilişkin KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin G.S. (29), O.S (20) ve A.Y. (18) olduğu tespit edildi.

Yakalanan 3 şüphelinin Pamukova ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan motosiklet kaskı ve şapka ele geçirildi.

Soruşturma sürecinde, G.S'nin 12 Haziran'da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir aracın kundaklanmasının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
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