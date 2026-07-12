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Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı
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Denizli'nin Pamukkale Örenyeri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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