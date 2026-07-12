Pamukkale'de orman yangını
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde travertenlerin yakınındaki ormanda yangın çıktı. Ekipler, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediyor.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Pamukkale Örenyeri Travertenlerinin yakınındaki ormanda, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahaleye başlandı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı