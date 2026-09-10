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Pamukkale Üniversitesine tam akreditasyon belgesi

Pamukkale Üniversitesine tam akreditasyon belgesi
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirmeleri sonucunda tam akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirmeleri sonucunda tam akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, üniversitenin sosyal tesisinde düzenlediği basın toplantısında, YÖKAK aracılığıyla üniversitelerin ulusal ve uluslararası standartlara göre iki aşamalı değerlendirmeden geçirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda rektörlük, idari yapı, fakülteler, yüksekokullar, öğrenciler, mezunlar ve dış paydaşlarla görüşmeler yapıldığını anlatan Güngör, dış paydaşlar arasında milli eğitim, aile ve sosyal hizmetler, gençlik ve spor müdürlükleri ile sanayi ve ticaret odaları, ihracatçılar birliği, borsa ve organize sanayi bölgesinin yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Güngör, PAÜ'nün ilk aşamayı mayıs ayında başarıyla tamamladığını, ikinci aşamada ise YÖKAK değerlendiricilerinin üniversitede saha ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Güngör, değerlendirmelerin sonucunda PAÜ'nün ilk kez tam akreditasyon belgesi almaya hak kazandığını belirterek, tam akreditasyon belgesinin üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve görünürlüğü açısından önem taşıdığını, uluslararasılaşmada katettiği seviyeyi belirtir bir belge olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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