Pamukkale'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Aktepe Mahallesi'nde Tolunay Allın'ın (17) kullandığı 20 ALU 490 plakalı motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yere düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Allın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.