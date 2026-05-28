Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO Dünya Mirası Pamukkale, 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı. Travertenler, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu'nda yoğunluk yaşanırken, turistler tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkardı.

Dünyaca ünlü turizm merkezi, beyaz travertenleri ve tarihi yapılarıyla ilgi görüyor. Tatil için bölgeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturdu.

Travertenler üzerinde yürüyen turistler, termal suyun oluşturduğu beyaz görüntü önünde fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri de ören yerindeki yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hierapolis Antik Kenti oldu. Antik tiyatro, Roma hamamı ve mezar alanını gezen turistler, tarihi yapılar önünde rehberlerden bilgi aldı.

Bazı ziyaretçiler, antik tiyatronun basamaklarında dinlenip manzarayı izledi.

Kleopatra Havuzu çevresinde de yoğunluk yaşandı. Şifalı olduğuna inanılan termal suya giren turistler, antik sütun kalıntıları arasında yüzmenin keyfini çıkarttı.

Bursa'dan gelen Beyza Çetin, travertenleri ilk kez gördüğünü belirterek, "Travertenler çok güzelmiş gerçekten. Bayıldım. Bu kadar güzel beklemiyordum. İlk defa böyle bir güzellikle karşılaştım." dedi.

Ailesiyle bayram tatili için Antalya'dan gelen Seval Çiçek ise antik kentin atmosferinden etkilendiğini anlatarak, "Uzun zamandır merak ediyorduk. Yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Güzel bir ortam. Buranın tarihi dokusunu çok beğendim. Bence herkesin gelip görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor
