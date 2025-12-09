Haberler

Denizli'de inşaatın 2. katından düşen işçi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatın 2. katından düşen 64 yaşındaki Kadir Kılıç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatın 2. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Zeytinköy Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde Kadir Kılıç (64), çalıştığı inşaatın 2. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kılıç, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
