Denizli'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Topraklık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan dairede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Dairenin salon kısmından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel