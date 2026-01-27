Denizli'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Haberler

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Topraklık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan dairede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Dairenin salon kısmından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Yangında dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
