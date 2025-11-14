Pamuk Hasat Makinesine Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk hasat makinesinde temizlik yaparken makineye kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler Sütpak'ı sıkıştığı yerden çıkardı ancak doktorlar, genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Serhat Sütpak (28), Çatak Mahallesi'nde temizliğini yaptığı pamuk hasat makinesine kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Sütpak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sütpak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel