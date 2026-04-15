Palet Türk Müziği İlkokulunda musiki eğitimi alan öğrencilere sertifikaları verildi

"Kadim Meşk Sistemi ve Musiki Eğitimi İçin Sürdürülebilir Eğitim Politikaları" kapsamında, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesindeki Palet Türk Müziği İlkokulunda eğitim alan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi, Amasya Üniversitesi ve Palet Türk Müziği İlkokulu ortaklığında yürütülen proje kapsamında düzenlenen tören, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu öğrencilerinin konseriyle başladı.

Törende konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, okulu Türk müziğine hizmet etmesi, Türk müziğinin toplumda daha iyi tanınması, geleneklerin ve kimliğin yeni nesillere aktarılması hedefiyle kurduklarını belirtti.

"Kurum inşa etmek, kalıcı işler yapmanın olmazsa olmazıdır." diyen Erdoğan, okulun işbirlikleri ve ortak çalışmalarla kurum olma yolunda emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü ifade etti.

Erdoğan, 6 yaşında okula adım atan çocukların mezuniyetlerinin ardından sanat insanı olana dek profesyonel ellerde müzik eğitimlerine devam edebilmelerinin hedeflerinin başında geldiğini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Ümit ediyorum ki burada yetişen arkadaşlarımız her gün onlarca öğrenciyle bir araya geldiklerinde meşk usulünün daha doğru şekilde uygulanmasının teminatı olacaklar. Türk müziğinin bugüne kadar Üsküdar Musiki Cemiyeti gibi kurumlarla hayata tutunmasını sağlayan bir kanalın daha da güçlenmesini sağlayacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diyorum. Kendilerini bir kültürün, kimliğin, misyonun taşıyıcısı olarak görmelerini vurguluyorum. Allah hepinize güç, kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Bilal Erdoğan'a plaket takdim etti.

Daha sonra proje kapsamında eğitimlere katılan Nazlı Betül Sezikli, Alican Özcan, Begüm Öztürk, Ömer Faruk Değer, İlayda Durmuş, Muhammed Emir Yurt, Yusuf Berke Bostancı, Kaya Çağlı, Gülneva Kaşıkçı, Duru Ceren Arslan ve Şeyma Kahraman'a sertifikaları verildi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Projenin detayları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen "Kadim Meşk Sistemi ve Musiki Eğitimi İçin Sürdürülebilir Eğitim Politikaları" başlıklı proje, Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi, Amasya Üniversitesi ve Özel Üsküdar Palet İlkokulu ortaklığında yürütülüyor.

Projeyle Osmanlı'dan bugüne aktarılan kadim meşk sistemi merkeze alınarak, Türkiye'nin musiki ve kültürel mirasını gençlerle buluşturmak ve bu geleneksel öğretim yöntemini çağdaş eğitim süreçleriyle yeniden ilişkilendirmek amaçlandı.

Proje kapsamında, farklı disiplinlerden 18-30 yaş aralığındaki gençlerin bir araya gelerek musiki temelli ortak bir öğrenme ve deneyim paylaşımı ortamı oluşturması ve meşk sisteminin pedagojik bir model olarak yeniden değerlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda projenin ilk durağı Palet Türk Müziği İlkokulu oldu.