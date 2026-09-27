Haberler

Palantir kurucu ortağı Thiel, Trump yönetimini zeki değil ama sadık buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Palantir kurucu ortaklarından Peter Thiel, Trump yönetimini zeki olmayan ama çok sadık kişilerden oluşan bir yapı olarak gördüğünü söyledi. Daha yetkin atamalar isteyen Thiel, Cumhuriyetçi seçmenlerin Demokrat Sosyalistlere yönelmesinden endişe ettiğini belirtti.

Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortaklarından milyarder Peter Thiel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "çok da zeki olmayan ama çok sadık insanlardan oluştuğunu" düşündüğünü söyledi.

Huffington Post gazetesinin haberine göre Thiel, Alman gazeteci Mathias Döpfner'in "MD Meets" adlı podcast programında konuştu.

ABD'de Trump'a verdiği destekten pişmanlık duyup duymadığı sorusuna Thiel, bu sorunun kendisine 10 yıl sonra sorulması gerektiğini kaydetti ancak Trump'ın "görevlere daha yetkin insanlar atamasını" tercih edeceğini belirtti.

Thiel, "Bence (2016 ile 2025'te göreve gelen Trump yönetimleri) iki yönetim bir bakıma zıt hatalar yaptı. Biliyorsunuz, ilk yönetim anlaşamayan bir sürü insanı göreve getirdi ve sürekli bir iç çekişme yaşandı. İkinci yönetimde ise ilk dönemdeki hatayı telafi etmek adına aşırıya kaçtılar ve sadakat testlerine odaklandılar." ifadelerini kullandı.

"Demokrat Sosyalistler" kaygısı

Trump yönetimi konusunda "yanıldığı birçok şey olduğunu" dile getiren Thiel, "Yönetim, pek de zeki olmayan ama son derece sadık insanlarla dolu. Keşke daha yetkin insanlar atasalardı diye düşünüyorsun. Yanıldığım pek çok şey oldu. Sandığımdan daha çılgıncaydı. Sandığımdan daha tehlikeliydi." dedi.

ABD'de seçmenlerin "Cumhuriyetçi Partiden yorulmaya başladığından" endişe ettiğini belirten Thiel, bu durumun seçmenleri "Demokrat Sosyalistlere yöneltecek boyutta olabileceğini" savunarak, şunları söyledi:

"Yerleşik düzenin temsilcisi Hillary (Clinton), biliyorsunuz, (Senatör) Bernie Sanders'ı kıl payı yenebilmişti. Sonrasında, 2020 ve 2024'te yine yerleşik düzen kazandı. 2028'de bunu başarıp başaramayacaklarını bilmiyorum. Kaldı ki Demokrat Parti daha önemli olan partidir yani ABD'deki yerleşik düzen partisidir. Cumhuriyetçi Parti ise her zaman biraz daha yerleşik düzen karşıtı bir çizgidedir. Dolayısıyla, eğer Demokrat Sosyalistler, Demokrat Partinin kontrolünü ele geçirirse, bu çok daha büyük bir mesele olur. ve bu, ne bileyim, Amerika'nın sonu anlamına gelir."

New York Times gazetesine göre, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası döneminde, Silikon Vadisi'nde, kendisine destek veren ilk isimlerinden biri olarak tanınan milyarder Thiel, hem dolaylı hem de doğrudan seçim kampanyasına aktarılan fonlara yönelik büyük miktarda bağış yapmasıyla hatırlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi
Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Düğün davetiyesindeki not dikkat çekti

Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Davetiyedeki o rica
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Ameliyattan uyanınca fark etti! Sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü

Sağ kulağı ameliyat edilecekti! Uyandığında sol kulağı ağrıyordu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu