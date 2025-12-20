Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı verilerine göre en fazla kar Palandöken'de kaydedilirken, diğer kayak merkezlerinde de çeşitli kalınlıklarda kar bulunduğu bildirildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 31, Sarıkamış'ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı'da 25, Çambaşı'nda 23, Zigana'da 21, Nemrut ve Erciyes'te 20, Kümbet'te 19, Akdağ'da 14, Gevaş Abalı ve Yalnızçam'da 9, Mersivan'da 8, Yıldızdağı'nda 7, Yıldıztepe'de 6, Ilgaz'da 4, Ergan ve Keltepe'de 2, Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.12.2025En düşükEn yüksek
Palandöken

AB-60
Hakkari

AB-14-2
Sarıkamış

AB-111
Kartalkaya

PB-15
Konaklı

AB-61
Çambaşı

AB-33
Zigana

GSY1219
Nemrut

AB-61
Erciyes

AB-34
Akdağ

PB04
Gevaş Abalı

AB-73
Mersivan

AB-57
Yıldızdağı

AB-34
Yalnızçam

AB-143
Ilgaz

PB-25
Ergan

PB-33
Keltepe

PB03
Murat Dağı

AB-46
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)

