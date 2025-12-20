Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı verilerine göre en fazla kar Palandöken'de kaydedilirken, diğer kayak merkezlerinde de çeşitli kalınlıklarda kar bulunduğu bildirildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 31, Sarıkamış'ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı'da 25, Çambaşı'nda 23, Zigana'da 21, Nemrut ve Erciyes'te 20, Kümbet'te 19, Akdağ'da 14, Gevaş Abalı ve Yalnızçam'da 9, Mersivan'da 8, Yıldızdağı'nda 7, Yıldıztepe'de 6, Ilgaz'da 4, Ergan ve Keltepe'de 2, Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular'da 1 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|20.12.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|AB
|-6
|0
|Hakkari
|AB
|-14
|-2
|Sarıkamış
|AB
|-11
|1
|Kartalkaya
|PB
|-1
|5
|Konaklı
|AB
|-6
|1
|Çambaşı
|AB
|-3
|3
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Nemrut
|AB
|-6
|1
|Erciyes
|AB
|-3
|4
|Akdağ
|PB
|0
|4
|Gevaş Abalı
|AB
|-7
|3
|Mersivan
|AB
|-5
|7
|Yıldızdağı
|AB
|-3
|4
|Yalnızçam
|AB
|-14
|3
|Ilgaz
|PB
|-2
|5
|Ergan
|PB
|-3
|3
|Keltepe
|PB
|0
|3
|Murat Dağı
|AB
|-4
|6