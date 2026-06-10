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Otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 yavru kedi kurtarıldı

Otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 yavru kedi kurtarıldı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki gündür kullanılmayan bir otomobilin motor bölümüne sıkışan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücü Yusuf Ziya Öz, kedi seslerini duyunca aracını durdurup yardım istedi. Kediler çevredeki çocuklar tarafından sevildikten sonra annelerine teslim edilmek üzere alındı.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 2 gündür kullanmadığı otomobilini çalıştıran Yusuf Ziya Öz, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra gelen kedi sesleri üzerine aracını durdu. Öz, motor kısmında sıkıştıkları belirlenen kedileri kurtarmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yavru kedilerden birini çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, diğer yavruyu da uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Otomobilden çıkarılan kedileri kucağına alan çocuklar bir süre sevdi. Sürücü Yusuf Ziya Öz, motor bölümünde başka yavru kedilerin bulunabileceği ihtimaline karşı çekici çağırdı. Araç, detaylı kontrol yapılması amacıyla sanayiye götürüldü.

Öz, "Araç iki gündür kullanılmıyordu. Aracı çalıştırdığımda kedi seslerini fark edince sağa çektim. Kaputu açtığımda bir tane kedi gördüm. Daha sonra kendim çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da sağ olsun geldiler. 2 tane kedimizi kurtardılar. Kediler annelerine teslim edilmek üzere arkadaşlara teslim edildi. Kontrol için şimdi çekici bekliyoruz. Sanayide tekrar kontrol edilecek araç" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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