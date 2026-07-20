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7 kişinin hafif yaralandığı kaza araç kamerasında

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Erzurum Palandöken'de hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kazım Karabekir Lisesi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kaza, kavşaktaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazanın ışık ihlali nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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