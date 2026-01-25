Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı Palandöken'de 232 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinde ise farklı kar kalınlıkları ve hava sıcaklık tahminleri kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Erciyes'te 203, Ergan'da 189, Ovacık'ta 180, Hakkari'de 169, Nemrut'ta 167, Yıldızdağı'nda 160, Keltepe'de 153, Kümbet'te 148, Sarıkamış'ta 142, Konaklı'da 132, Çambaşı'nda 110, Yalnızçam'da 99, Yıldıztepe'de 97, Yedi Kuyular'da 85, Uludağ'da 84, Murat Dağı'nda 67, Gevaş Abalı'da 52, Ilgaz'da 51, Hesarek'te 45, Davraz'da 36, Hazarbaba'da 34, Akdağ'da 32, Elmadağ'da 19, Salda'da 18, Denizli'de 11, Bozdağ'da 9, Mersivan'da 8 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.01.2026En düşükEn yüksek
PalandökenPB-9-2
ErciyesPB-44
ErganPB-70
HakkariS-17-6
NemrutAB-6-2
YıldızdağıS-32
KeltepeS-14
SarıkamışS-11-1
KonaklıPB-8-1
ÇambaşıÇB-36
YalnızçamPB-160
Murat DağıKKY-33
Gevaş AbalıS-101
IlgazÇB-24
HesarekAB-90
DavrazKKY02
AkdağÇB27
MersivanPB-35
SaldaKKY-15
DenizliKKY-36
BozdağKKY49
SaklıkentKKY13
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti