Haberler

Palandöken'de Havai Fişek Yangını Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de Havai Fişek Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çat Yolu Caddesi'nde akşam saatlerinde kuru otlarla dolu bir tepede yangın çıktı.

Yangın, otluk alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına, bölgedeki bir düğün salonu önünden atılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi

Yok böyle maç! 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı

Kadına yaptığı hareketi gören mahalleli meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.