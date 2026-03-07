Haberler

Pakistan ve İran dışişleri bakanları son gelişmeleri ele aldı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Dar ve Erakçi'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

İkilinin görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilerek, "İki bakan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu ve temas halinde kalmak konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
