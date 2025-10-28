Pakistan ve Afganistan Diyalogda Bir Araya Geldi

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed İbrahim Sadr, iki ülke arasında son dönemdeki çatışmaların ardından Tahran'da bir araya gelerek, "sorunları diyalogla çözme" vurgusu yaptı.

İran devlet televizyonuna göre, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Sadr, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) İçişleri Bakanları Toplantısı sırasında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin aracılığıyla bir araya geldi.

Görüşmede Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Sadr'ın elini tutan Pakistanlı Bakanı Nakvi, "Her ailede sorunlar olur ve biz de bu sorunları iki kardeş ülke olarak diyalog yoluyla çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.