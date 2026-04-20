Haberler

Pakistanlı yetkililer: Genelkurmay Başkanımız, Trump'a "Hürmüz ablukasının görüşmelerde engel oluşturduğunu" söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistanlı Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, ABD Başkanı Donald Trump'a Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İran ile müzakereleri etkilediğini iletti. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ikinci turu öncesinde yapılan bu telefon görüşmesi, gelecekteki müzakerelere dair önemli ipuçları sunuyor.

Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, ABD Başkanı Donald Trump'a " Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini belirtti.

Pakistanlı hükümet yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu öncesinde Munir ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüklerini söyledi.

Munir'in görüşmede ABD Başkanı'na " Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini aktaran yetkililer, Trump'ın da buna karşılık "öneriyi göz önünde bulunduracağını" ifade ettiğini belirtti.

Pakistanlı yetkililer, daha önce AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini söylemiş, İran heyetinin de Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürmüştü.

İran basınında ise İran heyetinin, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası kalkana kadar müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Amir Latif Arain
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

