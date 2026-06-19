Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'ın nehir projelerine tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'ın nehir projelerinin hidro-hegemonya amacı taşıdığını belirterek suyun baskı aracı olmaması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın nehirler üzerinde mevcut yapıların genişletilmesi ve su yönlendirme gibi projeleri olduğunu belirterek, "Su, hiçbir zaman bir baskı aracı olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.

Geo News'in haberine göre, Bakan Dar Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınır ötesi su kaynaklarına ilişkin düzenlenen bir konferansa video mesaj yoluyla katıldı.

Hindistan'ın İndus, Chenab ve Ravi nehirleri üzerinde mevcut yapıların genişletilmesi ve su yönlendirme gibi projeleri olduğunu belirten Dar, "Toplamda en az 17 proje nehir sistemini derinlemesine değiştirecek ve Hindistan'a arzuladığı 'hidro-hegemonya' için gerekli araçları sağlayacak." ifadesini kullandı.

Nehirlerin tarihi, kültürel ve ekonomik önemini vurgulayan Dar, halkın suya erişimini engellemeye yönelik her türlü girişimin "ciddi sonuçlar" doğurabileceğinin altını çizdi.

Dar, "Su, hiçbir zaman bir baskı aracı olarak görülmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki su sorunu

Hindistan Su Kaynakları Bakanı CR Patil, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gelecek yıllarda Pakistan'a "tek bir damla su bile" akmamasını sağlamak için çalıştığını ifade etmişti.

Hindistan, 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması" kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli adliyede
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?