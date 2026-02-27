Haberler

Pakistan Ordusu: 274 Taliban Mensubu Öldürüldü, 400'den Fazla Yaralı Var

Pakistan ordusu, düzenlediği saldırılarda 274 Taliban üyesini öldürdüğünü ve 400'den fazlasının yaralandığını duyurdu. Çatışmalarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, durumun risklerini izliyor.

(ANKARA) - Pakistan ordusu düzenlediği saldırılarda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 400'den fazlasının yaralandığını ayrıca 115 tank, zırhlı personel taşıyıcı ve topçu sisteminin imha edildiğini ileri sürdü.

Pakistan ordusunun medya ilişkileri sorumlusu Tümgeneral Ahmed Şerif Çaudhry, Pakistan'ın düzenlediği saldırılarda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 400'den fazlasının yaralandığını söyledi. Pakistan ordusu Afganistan ile süren çatışmalarda en az 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Öte yandan daha önce Afganistan'daki Taliban yönetimi, çatışmalarda 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Taliban yetkilileri ayrıca iki askeri üssün ve 19 askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etmişti.

Tarafların açıkladığı rakamlar arasında farklılıklar bulunurken, kayıp sayıları bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmış değil.

ABD Afganistan Misyonu: Durumu izliyoruz

ABD'nin Afganistan Misyonu, Afganistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.

Misyon tarafından yapılan açıklamada, "son gelişmelerin Afganistan'da kalmanın veya ülkeye seyahat etmenin taşıdığı aşırı riskleri bir kez daha ortaya koyduğu" ifade edildi.

ABD vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının halen "Seviye 4, Seyahat Etmeyin" düzeyinde olduğu hatırlatıldı. Uyarı, sivil huzursuzluk, suç, terör, haksız gözaltı, kaçırılma ve sınırlı sağlık imkanları gibi riskleri kapsıyor.

Kaynak: ANKA
