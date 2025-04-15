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Pakistan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Milli Günü nedeniyle önemli bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe katılan devlet yetkilileri, iki ülke arasındaki güçlü dostluğu ve ortak kültürel mirası vurguladı.

Pakistan Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç??????? ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Büyükelçi Cüneyd, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkinin uzun yıllara dayandığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluğun büyük badirelerden geçtiğine ve sıradan olmadığına dikkati çekti.

"Bizim dostluğumuz ortak din, ortak dil ve ortak kültürel mirasa dayanıyor." diyen Cüneyd, iki ülke arasındaki tarihi bağlara değindi.

Cüneyd, Pakistan'ın dirençli yapısına ve ekonomik ilerlemesine vurgu yaparak, büyüme oranlarının arttığını, enflasyonun azaldığını, ihracatın yükseldiğini belirtti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini, bu bağların ortak inanç, tarih ve karşılıklı destek üzerine kurulduğunu ifade eden Cüneyd, Pakistan'ın barışa, kalkınmaya ve Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye olan bağlılığını vurguladı.

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Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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