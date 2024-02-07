Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı dağlık Murree şehrinde yoğun kar etkili oldu.

Başkent İslamabad'a 65 kilometre mesafede bulunan ortalama rakımın 2 bin 291 metre olduğu dağlık bir alana kurulu Murre şehrinde etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, oldukça dar kara yoluna sahip dağlık bölgelerde kar sebebiyle trafik yer yer durma noktasına geldi.

Kar kalınlığının 30-40 santimi bulduğu bölgede iş makineleriyle yol temizleme çalışmaları yapılırken, ekipler de yolda kalan araçlara yardım etti.