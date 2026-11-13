Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pakistan'ın kuzeyinde yolcu minibüsü nehre yuvarlandı, 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde bir dağ yolunda yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yoldan çıkarak nehre yuvarlandı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyinde bir minibüsün dağ yolunda nehre yuvarlanması sonucu 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yerel polis yetkilisi Muhammed Afzal yaptığı açıklamada, Gilgit Baltistan bölgesindeki dağ yolunda bir yolcu minibüsünün şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirdiğini belirtti.

Minibüsün yoldan çıkarak nehre yuvarlandığını kaydeden Afzal, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin

Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Nereden çıkacakları belli değil
Ehliyet sınavında 'joker' skandalı! Kursiyerlerin yerine başkası girmiş: 23 şüpheli adliyede

Ehliyet sınavına kursiyer yerine 'joker' girdi! 23 kişi adliyede
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti

İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti
Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare18

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf