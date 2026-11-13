Pakistan'ın kuzeyinde yolcu minibüsü nehre yuvarlandı, 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeyinde yolcu minibüsü nehre yuvarlandı, 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde bir dağ yolunda yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yoldan çıkarak nehre yuvarlandı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Pakistan'ın kuzeyinde bir minibüsün dağ yolunda nehre yuvarlanması sonucu 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yerel polis yetkilisi Muhammed Afzal yaptığı açıklamada, Gilgit Baltistan bölgesindeki dağ yolunda bir yolcu minibüsünün şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirdiğini belirtti.
Minibüsün yoldan çıkarak nehre yuvarlandığını kaydeden Afzal, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını aktardı.
Kaynak: AA