Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti. Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde güvenlik güçleri, saldırganlara yönelik 2 operasyon düzenledi. Çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker yaşamını yitirdi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Veziristan Pakistan Güncel Haberler

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