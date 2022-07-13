Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde güvenlik güçleri, saldırganlara yönelik 2 operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker yaşamını yitirdi.

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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