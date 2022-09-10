Pakistan'ın Karaçi şehrinde 1,5 ayda en az 30 kişi dang hummasından öldü Güncel Haberler Pakistan'ın Karaçi şehrinde son 6 haftada en az 30 kişi dang humması sebebiyle hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karaçi şehrinde son 6 haftada en az 30 kişi dang humması sebebiyle hayatını kaybetti. The News gazetesinin 7 kamu ve özel sağlık tesisinden aldığı verilere dayandırdığı habere göre, Karaçi'de son haftalarda dang humması vakaları artış gösterdi. Son 6 haftada şehir genelinde en az 30 kişi dang humması sebebiyle yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Dang humması Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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