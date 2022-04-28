Pakistan'ın Karaçi kentinde ramazan bayramı alışverişi - Haberler

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Pakistan'ın Karaçi kentinde ramazan bayramı alışverişi

AA - Muhammad Sabir Mazhar - Güncel
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Pazarda alışveriş yapan insanlar Dükkanlardan detaylar Alışveriş yapanlar Pakistan'ın Karaçi kentinde vatandaşlar yaklaşan ramazan bayramı öncesinde eksiklerini gidermek için alışveriş yaptı.

Pazarda alışveriş yapan insanlar

Dükkanlardan detaylar

Alışveriş yapanlar Pakistan'ın Karaçi kentinde vatandaşlar yaklaşan ramazan bayramı öncesinde eksiklerini gidermek için alışveriş yaptı.

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Güncel

alışveriş, Pakistan, Karaçi, Güncel, Haberler

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