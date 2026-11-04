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Pakistan, ilk yerli havadan havaya füzesinin uçuş testini başarıyla yaptı

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Pakistan, ilk yerli havadan havaya füzesinin uçuş testini başarıyla yaptı
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Pakistan, havadan havaya fırlatılan ilk yerli üretim füzenin uçuş testini salı günü başarıyla gerçekleştirdi. Ordunun açıklamasına göre terminal güdüm sistemli füze daha uzun menzildeki hava hedeflerini vurabiliyor ve Hava Kuvvetleri'ne hareket kabiliyeti kazandıracak.

İSLAMABAD, 4 Kasım (Xinhua) -- Pakistan, havadan havaya fırlatılan ilk yerli üretim füzenin uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre salı günü test edilen füze, son teknoloji terminal güdüm sistemi sayesinde daha uzun menzildeki hava hedeflerini vurabiliyor.

Açıklamada füzenin, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne askeri operasyonlarda daha fazla hareket kabiliyeti kazandıracağı ve ülkenin savunma alanındaki genel pozisyonunu daha da güçlendireceği ifade edildi.

Uçuş testinin başarılı şekilde tamamlanmasının da Pakistan savunma sanayisinin elde ettiği teknik yetkinlik, yenilik ve özgüveni ortaya koyduğu belirtildi.

Teste Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nden kıdemli subayların yanı sıra bilim insanları ve mühendisler de katıldı.

Kaynak: Xinhua
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