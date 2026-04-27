Pakistan hükümeti, ABD-İran arası arabuluculuk ve barış için diplomasiye bağlılığını bildirdi

Pakistan hükümeti, ABD-İran arası arabuluculuk süreci ve bölgede barış için diplomasiye yönelik bağlılığını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Muhammed İshak Dar, Kanada, İngiltere ve Mısır dışişleri bakanları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dar, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin, ABD-İran arası arabuluculuk süreci ve barış için diplomasiye yönelik bağlılığını vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesinde, Dar, Pakistan'ın "diyalog ve diplomasiyi teşvik ve kolaylaştırıcı çabalarını" bildirdi.

Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşmesinde, bölgede barış için "sürdürülebilir angajmanın önemine" işaret etti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
