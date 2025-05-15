Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı'nın Nükleer İfadelerini Kınadı

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı'nın Nükleer İfadelerini Kınadı
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in ülkesinin nükleer silahlarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından gözetim altına alınması gerektiği yönündeki açıklamalarını 'sorumsuzca' nitelendirerek kınadı. Açıklamada, Pakistan'ın askeri kapasitesinin Hindistan'ı caydırmaya yeterli olduğu belirtildi.

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in, Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerini kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Singh'in ifadeleri "sorumsuzca" şeklinde nitelendirildi.

Pakistan'ın konvansiyonel kabiliyetinin, Hindistan'ı "caydırmaya yeterli olduğu" belirtilen açıklamada, Singh'in, Pakistan'ın nükleer silahlarının, IAEA'nın gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerinin kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Singh'in ifadelerinin IAEA'nın sorumluluklarını ve etki alanını bilmediğine işaret ettiği öne sürülerek, "Hiç değilse IAEA ve uluslararası toplum, Hindistan'da nükleer ve radyoaktif materyaller dahil, tekrarlanan hırsızlık ve yasa dışı ticaret olaylarından endişe duymalı." denildi.

Hindistan Savunma Bakanı Singh, 7-10 Mayıs tarihlerindeki "Sindoor Operasyonu" sonrasında Cammu Keşmir bölgesini ziyaretinde yaptığı açıklamada " Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun gözetimi altına alınması gerektiğine inanıyorum." demişti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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