Pakistan, Hindistan ile Ateşkesin Ardından Barışa Açık Olduğunu Açıkladı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, barış önerisinin ülkesine "empoze edilmediğini" belirterek, " Hindistan'ın ateşkese hazır olduğunu öğrendiklerinde", barış teklifini memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi.

Dar, Al Jazeera televizyon kanalına verdiği mülakatta, Hindistan ile yaşanan çatışmalar ve sonrasında ilan edilen ateşkes konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış önerisinin Pakistan'a empoze edilmediğini, Hindistan'ın ateşkese hazır olduğunu öğrenince bu teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini belirten Dar, ancak Hindistan'ın herhangi bir yeni saldırı eyleminde bulunmaması gerektiği konusunda bir şartın da iletildiğini söyledi.

Hindistan'ın saldırıları sürdürmesi halinde, 9 Mayıs gecesi İslamabad yönetiminin "ölçülü, orantılı ve savunma amaçlı" karşılık vereceğine dair karar aldığını belirten Bakan Dar, iki ülkenin 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan ettiğini hatırlattı.

Dar, bir savaşın ekonomik maliyetinin her iki ülke için de ağır olacağını vurgulayarak, Hindistan'ın Keşmir'deki statüyü değiştirmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

İndus Suları Anlaşması'nın Hindistan tarafından tek taraflı değiştirilemeyeceğinin altını çizen Dar, aksi takdirde bunun da uluslararası hukuku ihlal edeceğini aktardı.

"Kapsamlı diyalog yoluyla çözüme kavuşabiliriz"

"Gerilimi kızıştıracak bir hamlede bulunan ilk taraf olmayacaklarına" dair sözlerini tuttuklarını vurgulayan Dar, "Dünya nüfusunun neredeyse 5'te 1'ini oluşturan bu bölgede barışın tesis edilmesi için kararlıyız." dedi.

Dar, 10 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda iki ülkenin ateşkese varmasına ilişkin, ABD başta olmak üzere, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere'nin aktif bir şekilde azami itidal çağrısında bulunduklarına dikkati çekti.

Hindistan'ın öne sürdüğü " Pakistan'ın saldırıyla bir bağlantısı olduğuna" dair iddialarını yalanladıklarını kaydeden Dar, saldırıya ilişkin tarafsız ve uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Dar, iki ülke arasındaki gerilimi yatıştırmanın yolunun diyalog ve diplomasiden geçtiğini vurgulayarak, "Samimiyet ve dürüstlük varsa kapsamlı diyalog yoluyla çözüme kavuşabiliriz. Bu meselelerin çözülmesi için büyük bir potansiyel mevcut." ifadelerini kullandı.

"Bizler nükleer silahlı devletleriz. İkimiz de sorumlu davranmalıyız." ifadelerini kullanan Dar, gösterdikleri saygının karşılığını bulmasını istediklerini kaydetti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.