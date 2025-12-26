Haberler

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Heyeti, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Syed Fauad Masud Hatmi, Türkiye-Pakistan Hava Kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti.

(ANKARA) - Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Syed Fauad Masud Hatmi ve beraberindeki heyet, 23-24 Aralık tarihlerinde Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Syed Fauad Masud Hatmi ve beraberindeki heyet; Türkiye-Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8'inci Karargah Görüşmeleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Karargahımıza ziyarette bulundu" bilgisine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
