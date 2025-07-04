Pakistan Güvenlik Güçleri 30 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan, Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinden ülke topraklarına girmeye çalışan 30 militanın, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordu yetkilileri, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı olduğu belirtilen bu kişilerin, gece Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

Sınırdan ülkeye girmeye çalışan 30 militanın etkisiz hale getirildiğini ifade eden yetkililer, militanların üzerlerinde silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiğini aktardı.

Militanların Hindistan tarafından desteklendiğini öne süren yetkililer, Afganistan'daki geçici hükümete "topraklarının yabancı vekil güçler tarafından Pakistan'a saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermemesi" çağrısı yaptı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif de başarılı operasyondan dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.

Nisanda da aynı bölgede militan olduğu belirtilen 54 kişi öldürülmüştü.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.