Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile bölgesel durumu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel durumu ve işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü.

Tarafların, bölgesel durumun ekonomik ve daha geniş kapsamlı etkilerini ele aldığı görüşmede Kallas, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın teşvik edilmesinde üstlendiği yapıcı ve kolaylaştırıcı rolü takdir etti.

Dar, ülkesinin bu konudaki diyalog ve işbirliği çabalarına yönelik kararlılığına işaret ederek Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Üst Düzey AB-Pakistan İş Forumu"nun taraflar arasındaki ortaklığı güçlendireceğine ve iş dünyası için yeni fırsatlar yaratacağına dikkati çekti.

İki taraf da yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.