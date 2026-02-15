Haberler

Pakistan'da yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü beton kiriş yüklü tırla çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Pakistan'da yolcu otobüsünün beton kiriş yüklü tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Geo News gazetesinin haberine göre Sindh eyaletinde Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü ile beton kiriş yüklü tır çarpıştı.

Polis, kazada otobüsteki 9 yolcu ile şoför ve muavinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 10 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Kazaya karışan otobüsün ters şeritte ilerlediği açıklandı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket