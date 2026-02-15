Pakistan'da yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde, Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü beton kiriş yüklü tırla çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Geo News gazetesinin haberine göre Sindh eyaletinde Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü ile beton kiriş yüklü tır çarpıştı.
Polis, kazada otobüsteki 9 yolcu ile şoför ve muavinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 10 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.
Kazaya karışan otobüsün ters şeritte ilerlediği açıklandı.
