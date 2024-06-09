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Pakistan'da yol kenarında bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marvat bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

PATLAMADA 7 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcının orduya ait bir aracı hedef aldığı belirtildi. Patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında bir yüzbaşının da bulunduğu 7 askerin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin ortadan kaldırılması ve temizlenmesi için çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Izzet Yilmaz:

kim yapmiş

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