Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Pakistan'ın Gilgit-Baltistan ve Belucistan bölgelerindeki yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Pakistan'da etkili olan yoğun kar yağışına bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin Gilgit-Baltistan eyaletinin Diamer bölgesinde yoğun kar yağışının ardından gözlem kulesinin çevredeki bir evin üzerine devrildiği bildirildi.

Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Belucistan eyaletinin Zhob bölgesini etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurun 27 Ocak'a kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, aralıksız kar yağışı nedeniyle ülkenin yüksek kesimlerinde bazı yolların kısmen ya da tamamen kapanabileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
