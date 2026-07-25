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Pakistan'da ülkenin en büyük veri merkezi ve yapay zeka bulut tesisi açıldı

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İSLAMABAD, 25 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ülkenin en büyük veri merkezi ve yapay zeka bulut tesisinin açılış töreninde konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Temmuz 2026.

İSLAMABAD, 25 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ülkenin en büyük veri merkezi ve yapay zeka bulut tesisinin açılış töreninde konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Temmuz 2026.

Pakistan Başbakanı Şerif, başkent İslamabad'da ülkenin en büyük veri merkezi ve yapay zeka bulut tesisi olan Sky47 Karakoram One'ın açılışını gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Pakistan Başbakanlık Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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