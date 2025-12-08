Pakistan, 3 kentte düzenlenen operasyonlarda 12 militanın yakalandığını açıkladı

Pakistan, Pencap eyaletine bağlı Lahor, Faysalabad ve Bahavalpur kentlerinde silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyonlarda şüpheli 12 teröristin yakalandığını bildirdi.

Pencap Terörle Mücadele Dairesinden yapılan açıklamada, Lahor, Faysalabad ve Bahavalpur kentlerinde silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 12 militanın gözaltına alındığı ifade edildi.

Operasyonlarda fotoğraf, video, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu şehirlerde büyük ölçekli terör faaliyetlerinin engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin eyalette "korku ve dini nefret" yaymayı ve "ibadethaneler ile diğer önemli yerleri" hedef almayı planladıkları vurgulandı.

Pencap Terörle Mücadele Dairesi sözcüsü Sukhdeep Singh, söz konusu kişilerin, Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) tarafından finanse edildiğini öne sürdü.

Şüphelilerin üzerinden fünye, 30 metrelik emniyet fitili, çeşitli patlayıcılar, silahlar, cep telefonları ve nakit para çıktığını aktaran Singh, teröristler hakkında soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.