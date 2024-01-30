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Pakistan'da siyasi parti mitingine bombalı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan İmran Han'ın partisinin mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ülke genelinde terör saldırıları artarken, saldırıyı üstlenen henüz belirlenmedi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir siyasi parti mitingini hedef alan bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Pakistan'da siyasi parti mitingine bombalı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

BOMBALI SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Sibi bölgesinde, eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) siyasi mitingine yönelik bombalı saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da siyasi parti mitingine bombalı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesi ülkenin çeşitli şehirlerinde terör saldırılarında artış yaşanıyor. Bugün, Belucistan eyaletinin Mach şehrine roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) bağlı çok sayıda militandan 5'i etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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