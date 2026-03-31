Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yol kapanmaları ve su baskınları gibi olumsuz etkilerle birlikte, bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, eyalet genelinde etkili olan sağanak yağış, yerleşim yerlerini su altında bırakırken yolların kapanmasına neden oldu.

Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle 11 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Eyaletin bazı bölgelerinde ağaçların devrildiği ve altyapının zarar gördüğünü açıklayan yetkililer, bölgede devam eden yağışların heyelanlara yol açtığını ve birçok ana yolun ulaşıma kapandığını belirtti.

Şiddetli yağışların etkisiyle Swat bölgesinde bazı dere ve akarsuların taşarak su baskınlarına yol açtığı, Mingora şehrinde su seviyesinin yükselmesinin endişeye neden olduğu ifade edildi.

Yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle Kalam ile Mahodand Gölü arasındaki yol kapanırken yüzlerce araç burada mahsur kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, eyalet genelinde yağışların devam edeceği ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
