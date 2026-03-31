Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, eyalet genelinde etkili olan sağanak yağış, yerleşim yerlerini su altında bırakırken yolların kapanmasına neden oldu.

Eyaletin bazı bölgelerinde ağaçların devrildiği ve altyapının zarar gördüğünü açıklayan yetkililer, bölgede devam eden yağışların heyelanlara yol açtığını ve birçok ana yolun ulaşıma kapandığını belirtti.

Şiddetli yağışların etkisiyle Swat bölgesinde bazı dere ve akarsuların taşarak su baskınlarına yol açtığı, Mingora şehrinde su seviyesinin yükselmesinin endişeye neden olduğu ifade edildi.

Yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle Kalam ile Mahodand Gölü arasındaki yol kapanırken yüzlerce araç burada mahsur kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, eyalet genelinde yağışların devam edeceği ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği uyarısında bulundu.