Pakistan'da Sel Felaketi: 25 Bin Kişi Tahliye Edildi

JALALPUR Pakistan'ın Pencap eyaletinin doğusunda, şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan sel riski nedeniyle dünden bu yana 25 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, eyaletin Jalalpur Pirwala kentinde sel riski nedeniyle tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kathia, çalışmalar kapsamında dünden bu yana 25 bin kişinin, yüksek risk altındaki bölgelerden tahliyesinin tamamlandığını ifade etti.

Pencap eyaletinin 25 bölgesindeki 4 bini aşkın köyde 4,1 milyonu aşkın kişinin sellerden etkilendiği bilgisini paylaşan Kathia, 26 Ağustos'tan bu yana seller nedeniyle en az 56 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Pakistan tarihinde ilk kez doğudaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığı, binlerce köyün sular altında kaldığı ve felaketten milyonlarca kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

Pencap yetkililerinden Nabeel Javed, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller ve nehirlerdeki su seviyelerinin hızla yükselmesi sonucu geçen aydan itibaren yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyona çıktığını bildirmişti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, 26 Haziran'da başlayan muson yağmurlarında şu ana kadar ölü sayısının 910'a ulaştığını açıklamıştı.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu ifade ediyor.