Pakistan'da Sel Faciası: Kurtarma Botu Battı, Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, kurtarma botunun batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre eyalette bulunan Multan kenti emniyet yetkilisi Sadık Ali Dogar, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Dogar, eyalette etkili olan yağışların yol açtığı sellerde kurtarma faaliyetlerinde kullanılan bir botun batması sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini, bottaki diğer 18 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, haziran sonlarında başlayan şiddetli yağışlarda şimdiye kadar 900'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Pakistan tarihinde ilk kez ülkenin doğusundaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığı, binlerce köyün sular altında kaldığı ve felaketten milyonlarca kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu ifade ediyor.