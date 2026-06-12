Pakistan'da iki ayrı saldırıda 2 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde iki ayrı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Dawn'ın haberine göre, polis memuru Mishqat Amir'e, görevden evine döndüğü sırada, pusu kuran saldırganlar tarafından ateş açıldı.

Amir'in saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, polis memuru Muhammad Roshan'a da evinin önünde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateş açıldı.

Roshan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, her iki olay hakkında da "terör saldırısı" şüphesiyle soruşturma başlattı.