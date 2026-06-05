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Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 4 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, Hindistan destekli olduğu öne sürülen 4 militan etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 4 militan etkisiz hale getirildi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR), eyaletin Dera İsmail Han ve Mohmand bölgelerinde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dera İsmail Han ve Mohmand bölgelerine 3-4 Haziran geceleri istihbarata dayalı operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

"Hindistan destekli" olduğu öne sürülen 4 militanın operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, militanların silah ve mühimmatlarının ele geçirildiği belirtildi.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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