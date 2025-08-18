Pakistan'da Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Afetler 657 Can Aldı

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 657'ye çıktı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, yağışların sebep olduğu afetlerin etkilerinin ülke genelinde sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, ülke genelindeki afetlerde hayatını kaybeden kişilerin sayısının 657'ye yükseldiği, ölenlerin 171'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Kayıp 929 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, afetlerden en çok etkilenen Hayber Pahtunhva eyaletinde 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde 390, Pencap'ta 164, Gilgit Baltistan'da 32, Sind'de 28, Belucistan'da 20, Azad Keşmir'de 15 ve İslamabad'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yıl muson yağışlarının geçen yıla göre yüzde 50 ila 60 daha yoğun olduğu ifade edilen açıklamada, yağışların 22 Ağustos'a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

Pakistan'da eylül ayında iki yeni yağış dalgasının etkili olması öngörülüyor.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.