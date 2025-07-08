Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller: 79 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 8 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları ve ani seller nedeniyle ülke genelinde en az 79 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının 13'ü çocuk olmak üzere 29 kişinin yaşamını yitirdiği kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşandığını bildirdi.

Yetkililer önümüzdeki günlerde yağışların süreceği uyarısında bulunarak, özellikle afet riski taşıyan bölgelerde yaşayanlara gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.