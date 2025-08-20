Pakistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor

Pakistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor
Son 24 saatte muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi sonucu 46 kişi daha hayatını kaybederken, bu ay içinde yaşamını yitirenlerin sayısı 393'e ulaştı. Muson mevsiminden bu yana toplam ölü sayısı 706'ya yükseldi.

SWABİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da son 24 saatte muson yağmurları nedeniyle 46 kişi hayatını kaybederken, perşembe gününden bu yana süren yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 393'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi salı günü yayımladığı son durum raporunda 26 Haziran'da başlayan muson mevsiminden bu yana toplam 706 Pakistanlının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
